В Магнитогорске второй день ищут двенадцатилетнюю школьницу

12-летняя жительница Магнитогорска не вернулась из школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12-летняя девочка вышла вчера, 19 марта, в 8 часов утра в школу из дома №162/2 по проспекту Карла Маркса. Домой школьница не вернулась.

Полиция и волонтеры из «Легион СПАСа» начали поиски пропавшей. Рост девочки 154 см, телосложение среднее, глаза серые, волосы темно-русые, стрижка каре.

Одета была в черную короткую куртку, темно-синюю шапку, коричневые ботинки. Также у нее были школьный рюкзак бордового цвета и красный мешок с запасной обувью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.03.21

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