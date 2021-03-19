Жителей южноуральского села заставляли дважды заплатить за установку приборов учета

В Челябинской области энергетики попытались дважды взыскать с жителей плату за установку приборов учета.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Каслей по обращению жителей села Тюбук провело проверку законности выставления филиалом ОАО «МРСК Урала – «Челябэнерго» повторных квитанций на оплату расходов по приобретению и установке общедомового прибора учета электрической энергии.

Установлено, что в 2014 году жителям 16 многоквартирных домов села Тюбук установлены общедомовые приборы учета электрической энергии. Установка произведена за счет средств сетевой организации.

В то время обслуживанием зданий занималась управляющая компания ООО «Жилкомсервис», которая с августа 2014 года прекратила свою деятельность в связи с банкротством.

УК с апреля по август 2014 года провела поквартирное начисление оплаты за установку общедомовых приборов учета, выставив счета на сумму от 600 до 1300 рублей.

Согласно данным конкурсного управляющего ООО «Жилкомсервис», заявители, обратившиеся в прокуратуру, в полном объеме оплатили услуги по установке общедомового прибора учета электроэнергии в адрес управляющей компании в 2014 году.

Однако с октября 2018 года южноуральцы вновь стали получать от ОАО «МРСК-Урала» счета-квитанции на повторную оплату расходов по установке общедомового прибора учета электрической энергии.

Городским прокурором в интересах жителей села в суд направлены исковые заявления о возложении обязанности на ОАО «МРСК Урала» прекратить начисление и взыскание расходов на установку общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах, а также осуществить списание образовавшейся задолженности с лицевых счетов потребителей, открытых в ОАО «МРСК Урала».

Каслинским городским судом Челябинской области требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время решения суда исполнены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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