На Южном Урале ухудшаются погодные и дорожные условия

Автомобилистов предупредили об ухудшении погодных и дорожных условий на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном миндортрансе, сегодня во второй половине дня, а также ночью и днем 20 марта в Челябинской области ожидается мокрый снег, на юге региона – с дождем, местами сильный. Ветер усилится и про порывах будет достигать 16 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица от наката.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.03.21

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