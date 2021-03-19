В Челябинской области потеплеет до +3 градусов

В выходные на Южном Урале потеплеет до +3.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, завтра, 20 марта, в регионе ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица от наката, в горах сильная.

Температура в ночь на субботу будет -3, -8 градусов по Цельсию. Днем потеплеет до +3 градусов.

В следующие два дня несколько похолодает. В воскресенье ночью ожидается 5-10 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется до -3, +2 градусов.

В ночь на понедельник, 22 марта, синоптики обещают -9, -14 градусов по Цельсию. Днем по области будет -4, +1 градус.

В Челябинске в ночь на субботу ожидается 4-6 градусов ниже нуля, днем – 0, +2 градуса. В воскресенье ночью столбик термометра опустится до -7, -9 градусов. Днем 0, +2. В ночь на понедельник похолодает до -12, -14 градусов, днем синоптики обещают +1, -1 градус по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.03.21

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