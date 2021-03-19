В Челябинске на ходу вспыхнул грузовик

В Челябинске посреди дороги загорелся грузовой автомобиль.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 19 марта, на северо-востоке Челябинска. Челябинцы сообщают об этом в социальных сетях.
По словам очевидцев, грузовик загорелся во время движения по одной из дорог в Тракторозаводском районе. Водитель успел покинуть кабину, но сбить огонь не смог.
Пострадавших нет.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 19.03.21
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