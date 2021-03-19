Вирус Текслера: южноуральскиий губернатор болел ковидом и ходил без маски (ФОТО)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переболел коронавирусом. Об этом сообщил сам глава региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным данным, болезнь прошла в бессимптомной форме, о ней стало известно лишь, когда Текслер, готовясь к вакцинации, сдал тест на антитела. Результат оказался положительным.

Южноуральский руководитель стал 30-м главой российских регионов, перенесшим инфекцию. Учитывая, что губернатор вынужден встречаться с большим количеством людей, риск передать кому-нибудь коронавирус достаточно высок: инфицированный заразен даже при бессимптомном течении заболевания.

Между тем, губернатор регулярно нарушает собственное распоряжение о мерах профилактики и появляется в людных местах без маски. То он награждает победителей всевозможных конкурсов,

то встречается с ветеранами, спортсменами, учеными, КВН-щиками.

Без маски губернатор запечатлен и на всевозможных совещаниях и встречах с коллегами. О соблюдении социальной дистанции речи тоже не идет.

Напомним, постановление о введении в Челябинской области режима повышенной готовности Алексей Текслер подписал 18 мата 2020 года. Первый случай заболевания зафиксирован в регионе 21 марта. О первом летальном исходе сообщили 20 апреля.

6 мая Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима (к этому дню в области было подтверждено 855 случаев заболевания, 8 зараженных умерли). С тех пор масочный режим и требование социальной дистанции не отменяли. Но многие южноуральцы их не соблюдали и не соблюдают. Пример подает сам губернатор.

Фотографии пресс-службы губернатора Челябинской области и официальной страницы Алексея Текслера в Instagram

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