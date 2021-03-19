Топ-менеджеров 11 энергосбытовых компаний задержали за аферу на 10 миллиардов рублей

Силовики задержали руководителей 11 энергосбытов по подозрению в выводе за рубеж многомиллиардных сумм.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, сотрудники следственного департамента силового ведомства совместно с коллегами из ФСБ России и Росгвардии в семи субъектах Российской Федерации провели 16 обысков. Следственные действия прошли в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Его фигуранты подозреваются в хищении средств производителей электрической энергии и сетевых компаний, которые входят в ПАО «Россети». Изъяты крупные суммы в рублях и иностранной валюте, документы и носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт» – Игорь Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Согласно разработанной схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.

Финансирование операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ «Мосуралбанк». «В результате фигурантами были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций», – рассказали в пресс-службе МВД.

Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств.

Таким образом с 2004 по 2019 год участники преступного сообщества вывели в подконтрольные им зарубежные компании более 10 млрд рублей. Они должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики.

Расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается. В отношении троих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня запланировано принятие решений по четырем другим фигурантам. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск. Наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на общую сумму около 7 млрд рублей.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления личностей всех участников противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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