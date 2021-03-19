В Магнитогорске сотрудница налоговой помогла коммерсантам уйти от налогов

В Челябинской области сотрудница налоговой инспекции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из подразделений налоговой инспекции (Магнитогорск), подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2018 году женщина, в интересах коммерческой организации, внесла заведомо ложные сведения об изменении объекта налогообложения, что повлекло неуплату налогов в сумме более 100 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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