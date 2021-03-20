В Челябинской области за сутки выявлено 140 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 140 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 9 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 55 тысяч 160 зараженных. 2 тысячи 252 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 147).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 20.03.21
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