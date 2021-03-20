В южноуральской школе на детей рухнул потолок

Учеников школы в Троицке увезли в больницу после обрушения штукатурки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 18 марта в школе №47 в поселке Гончарка на территории Троицка.

В кабинете, где занимались ученики пятого класса, с потолка обрушилась штукатурка. Пострадали два школьника, у одного из них диагностировано сотрясение головного мозга.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.21

В Челябинской области за сутки выявлено 140 случаев коронавируса. / На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту падения снежной глыбы на человека. / Богатые тоже боятся: дети российской «элиты» рассказали о своих страхах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»