В Челябинской области школьница погибла от удара поезда

В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования молодой девушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, утром 20 марта на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирована 16-летняя местная жительница. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, школьница находилась на железнодорожных путях в неустановленном для перехода месте. Девушка слушала музыку через наушники сотового телефона, поэтому не увидела и не услышала приближающийся грузовой поезд. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя Челябинского следственного отдела на транспорте следственного управления, транспортной полиции. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются близкие родственники пострадавшей, устанавливается круг общения несовершеннолетней с целью выяснения условий ее воспитания, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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