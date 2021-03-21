За сутки скончались семь южноуральцев с COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлено 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 21 марта в регионе подтверждено 55 тысяч 299 случаев заболевания COVID-19 (+ 139 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 254 человека. Всего 48 тысяч 541 пациент выздоровел и выписан из больниц.

️Больных COVID-19 – 4 тысячи 459 человек.

️За минувшие сутки умерло 7 человек: от COVID-19 – 6 человек, от других причин – 1 человек. С начала пандемии в Челябинской области умерли 2 тысячи 259 человек с COVID-19, непосредственно от инфекции – 1 тысяча 153).

Челябинск, Виктор Елисеев

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