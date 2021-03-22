На Южном Урале сошел с рельсов локомотив грузового поезда

В Челябинской области проводится процессуальная проверка по факту схода с рельсов локомотива грузового поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, по предварительным данным, сегодня, 22 марта, в 4:08 на 338 километре 8 пикета перегона станций Буранная – Гумбейка Южно-Уральской железной дороги произошел сход колесной пары локомотива грузового поезда. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя Челябинского следственного отдела на транспорте следственного управления, сотрудников транспортной полиции.

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, а также проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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