В Магнитогорске затопило только что отремонтированный образцовый бульвар

В Магнитогорске затопило бульвар, представленный властями как одна лучших практик благоустройства и создания мест притяжения для жителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце прошлого года администрация Магнитогорска с гордостью представила бульвар губернатору Алексею Текслеру. Не прошло и трех месяцев, как объект снова оказался в центре внимания.

«Магнитогорск топит, Карла Маркса бульвар, где вам так отчитывались, что все прекрасно – вот вам результат, – написали в группе «А.Л. Текслер, помоги!» в соцсетях магнитогрцы. – Машины едут, что колес не видно, а вся вода льется рекой на тот самый бульвар».

Горожане публикуют фото затопленного бульвара и обращаются к главе городской администрации Сергею Бердникову:

Магнитогорцы предполагают, что на бульваре просто забыли сделать ливневки, и сейчас, когда началось таяние снега, туда стекается вода, которой просто некуда уходить.

Кстати, добавляют горожане, когда приводили в порядок бульвар, то «забыли» отремонтировать проложенную под ним теплотрассу, и она парила всю зиму.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 22.03.21

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