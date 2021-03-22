«Единороссы» с треском проиграли прямые выборы главы села в Челябинской области

Кандидат от партии «Единая Россия» не смог победить на выборах главы южноуральского села.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, в минувшее воскресенье прошли досрочные выборы главы Варламовского сельского поселения, расположенного на территории Чебаркульского района.

Нечастые в регионе прямые выборы главы закончились сокрушительным поражением кандидата от «партии власти»: ставленница ЕР, председатель сельского совета депутатов Евгения Колмогорова смогла заручиться поддержкой лишь 27,29% избирателей.

Победу одержал самовыдвиженец, сотрудник Росгвардии Владимир Прокопьев, набравший 50,25% голосов.

Интересно, что из семи кандидатов пятеро шли на выборы самовыдвиженцами. Из партий в избирательной кампании, помимо «Единой России», приняла участие только «Справедливая Россия». Однако, кандидат от СР набрал лишь 0,65% – это худший результат голосования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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