В Челябинске залило кипятком жилой дом

В Челябинске затопило кипятком жилой дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне в Ленинском районе в доме №15 на Копейском шоссе.

В соцсетях ж и тели сообщают: «Прорвало трубу с горячей водой. На чердак не попасть, он закрыт, в подвале вода стоит по пояс». И выкладывают видео: подъезд заволокло паром, кипяток водопадом льется с лестницы.

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Отметим, что сегодня на аппаратном совещании в мэрии глава Ленинского района Александр Орел ни словом не обмолвился об этом происшествии. Лишь отметил: «Все аварийные ситуации на контроле».

Дом №15 на Копейском шоссе – это старое трехэтажное здание, которое, судя по выложенным в соцсетях фото, нуждается в капитальном ремонте. В доме 8 квартир, а первый этаж занят коммерческими организациями.

Челябинск, Павел Зварзин

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