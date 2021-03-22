Из кранов челябинцев может пойти зеленая вода

Энергетики проверят работу тепловых сетей в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «УСЭК-Челябинск», специалисты предприятия и МУП «ЧКТС» проверят тепловые сети города и внутридомовые сети многоквартирных домов (МКД) с помощью органического красителя «Уранин».

Испытания пройдут с 22 по 23 марта 2021 года в пяти районах Челябинска: Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом.

Цель мероприятий – выявить возможные утечки в системе теплоснабжения, проверить тепловые пункты внутридомовых систем МКД на предмет исправности и качества их обслуживания представителями управляющих компаний.

Уранин – краситель органического происхождения, окрашивает воду в яркий зеленый цвет. Разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой. Применяется для изучения пути следования вод, а также для подкрашивания шампуней, пен для ванн, воды в аквариумах и т.д. Краситель является безопасным для жизни и здоровья людей, что подтверждено соответствующим свидетельством.

В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, на поверхности земли, либо в случае появления в кранах водоразбора воды, имеющей зеленый цвет, горожан просят сообщать об этом в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-72-73 или по электронной почте info@ustekchel.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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