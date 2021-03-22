Аварийный дом в Златоусте, где живет ветеран труда, лишился несущих стен

Ветеран труда в Златоусте рискует погибнуть под завалами собственного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спустя полгода после того, как на голову ветерана труда Ханнии Шагеевой рухнула часть потолка, в подвале дома обрушились две несущие стены, однако пенсионерка до сих пор живет в доме, который грозит обрушиться на жильцов. Об этом сообщили активисты движения «Гражданский патруль».

О бедах жильцов дома №6 по улице Братьев Пудовкиных в Златоусте стало известно еще в прошлом году. Тогда пожилая женщина вышла на кухню за картошкой, а вместо этого получила удар по голове фрагментом обрушившегося потолка. «Кроме крыши, жильцы дома давно страдают от затопленного фекальными массами подвала, но, когда они вызвали слесарей управляющей компании, те просто посмеялись над ними и ничего не стали делать», – рассказали в общественной организации.

«Сегодня в подвале что-то упало, но что, мы не знаем. Только после этого у нас в уборной начался просто отваливаться стена и появилась огромная щель, там даже снег лежит», – рассказала жительница дома.

«После нашего обращения к дому приехали представители прокуратуры и зафиксировали нарушения, однако, как мы видим, никаких мер по исправлению ситуации не было предпринято. Учитывая, что в затопленный подвал нет возможности даже зайти, мы боимся, что вместе с двумя несущими стенами рухнет весь дом, а если повредит при этом газовую трубу, все вообще взорвется», – говорят представители общественников.

Жалобу на бездействие мэрии Златоуста направили в Генеральную прокуратуру. Также общественники обратились в Газтехнадзор Челябинской области, поскольку опасаются взрыва из-за возможности обрушения конструкции стен, и к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой взять на контроль ситуацию по дому на улице Братьев Пудовкиных, 6.

Челябинск, Виктор Елисеев

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