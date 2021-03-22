В Челябинской области зарегистрированы больше 20 случаев бешенства

Количество случаев бешенства на Южном Урале превысило два десятка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 15 по 19 марта на территории Южного Урала зарегистрированы 2 случая бешенства животных: в Красноармейском (деревня Козырево) и Сосновском районе (деревня Осиновка).

Всего с начала года на территории Челябинской области зарегистрировано 22 случая бешенства животных в 22 неблагополучных пунктах, за аналогичный период 2020 года выявлено столько же.

Данные населенные пункты объявлены неблагополучными, в них установлен карантин по бешенству животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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