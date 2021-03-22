В Челябинске появятся новые трамваи... Но это не точно

В правительстве Челябинской области рассказали, какими будут трамваи в областном центре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, тендер на закупку новых вагонов будет объявлен до конца марта.

Новые трамваи должны быть полунизкопольными, с системой климат-контроля в салоне. 30 вагонов должны прибыть в Челябинск к декабрю нынешнего года.

Кроме того, все трамваи в Челябинска, подобно автобусам, будут оформлены в едином стиле. Обновленная ливрея (раскраска вагонов) будет сочетать в себе элементы двух цветов – жемчужно-белого и бирюзово-зеленого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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