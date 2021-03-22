В Челябинской области похолодает до 20 градусов мороза

Перед потеплением на Южном Урале грянет 20-градусный мороз.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на вторник, 23 марта, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура -11,-16 градусов, в низинах до -20, в крайних западных и северо-западных районах до -7. Днем в регионе потеплеет до +3 градусов.

Со среды на Южном Урале дневные температуры уйдут из отрицательного диапазона. Так, в ночь на 24 марта синоптики обещают -4, -9 градусов, днем – 0, +5 градусов. В четверг ночью столбик термометра опустится до 5-10 градусов ниже нуля, днем будет +3, +8 градусов по Цельсию.

В Челябинске в следующие три дня температура воздуха днем будет оставаться в плюсовом диапазоне. Ночью вторника похолодает до 14-16 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают +1, +3 градуса. В следующие две ночи ожидается -5, -7 градусов. Днем среды будет +2, +4 градуса, в четверг потеплеет до +4, +6 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.21

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