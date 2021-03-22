Южноуральские чиновники оставили сельских жителей без денег на инициативные проекты

Инициативное бюджетирование может перессорить жителей Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал вокруг отбора инициативных проектов разгорается в Катав-Ивановском районе.

Жители села Орловка заявили, что муниципальные власти подтасовали результаты отбора проектов для инициативного бюджетирования, в результате чего их предложение по строительству хоккейного корта не получило финансирования.

Напомним, в 2021 году власти региона впервые выделили 700 миллионов рублей на финансирование так называемых инициативных проектов. Южноуральцам предложили самостоятельно сформулировать предложения по распределению этих средств. Проекты, которые получат в итоге поддержку бюджета, должны были определиться в ходе голосования через приложение «Активный житель 74».

Идея активно рекламировалась региональными чиновниками как возможность реального участия жителей региона в распределении бюджета. Однако чиновники в Катав-Ивановске решили, что им лучше знать, как тратить средства региона. В итоге в перечень проектов не попало ни одно из предложений сельских территорий.

«Мы подготовили все документы, одни из первых в районе сдали их. Жители были согласны на трудовое участие – у людей есть свои тракторы, грузовики, все это были готовы предоставить, чтобы расчистить площадку, – цитирует Znak.com инициатора проекта. – У нас в поселке живет 400 человек, на электронном голосовании мы набрали 330 голосов, буквально ходили по дворам и просили людей проголосовать, но наш проект не взяли».

При этом жители уверены, что чиновники занизили оценку их проекта. «Определена методика начисления баллов, и в нашем случае были нарушены следующие критерии оценки: например, трудовое участие не было учтено. В администрации требовали отдельную смету на трудовое участие. Но в законе нет такого требования. Нами было предоставлено гарантийное письмо от жителей села о трудовом участии в проекте и определена стоимость данных работ, жители села оценили трудовое участие в 60 тысяч рублей, что составляет 5,2% от стоимости проекта. Оценка по данному критерию, согласно методике по начислению баллов, должна составлять 2 балла, – уверяют южноуральцы. – Встал вопрос о голосовании. По закону следует учитывать отношение количества проголосовавших к численности жителей муниципального образования. У нас проголосовали почти все жители. Администрацией было принято другое решение, что в корне меняет всю систему голосования, делает ее необъективной».

При этом, как отмечают жители, местные чиновники отказали в поддержке всем сельским проектам: отбор прошли только предложения по Катав-Ивановску и Юрюзани. «Ни один проект из сельских территорий не прошел в Катав-Ивановском районе, – возмущаются уральцы. – При этом те из проектов, что прошли, получили больше голосов против, чем за. Вопрос: для чего проводилось интернет-голосование?»

Попытки южноуральцев получить ответы на свои вопросы и претензии через приложение «Активный житель 74» результатов не принесли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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