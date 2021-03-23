Мэра Троицка освободили из СИЗО

Челябинский областной суд смягчил меру пресечения главе Троицка Александру Виноградову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 23 марта, Челябинский областной суд рассмотрел жалобу защиты главы Троицка Александра Виноградова, заключенного под стражу после предъявления ему обвинения в превышении должностных полномочий.

Напомним, претензии следствия связаны с передачей властями Троицка в 2019 году имущества одной теплоснабжающей организации в пользование другой. Сам чиновник свою вину отрицает, подчеркивая, что его действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

12 марта Виноградов был задержан. После предъявления обвинения Троицкий городской суд избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу. Это решение обжаловали адвокаты чиновника, попросив заменить содержание в СИЗО на домашний арест. Челябинский областной суд прислушался к защите чиновника, отправив его под домашний арест до 12 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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