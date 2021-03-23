В центре Южного Урала неожиданно «материализовалось» полтонны санкционки

Через границу в Челябинской области не пропустили ни килограмма санкционной продукции, но в регионе ее продолжают продавать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, после 2014 года ведомство усилило контроль за перевозкой грузов на российско-казахстанском участке государственной границе РФ с целью недопущения в страну продуктов, попавших под ответные санкции.

Три временных контрольных ветеринарных пункта («Мариинский», «Николаевка», «Бугристое») и два фитосанитарных контрольных пункта («Троицк», «Карталинский (с. Варна)»), расположенные на границе, работали в круглосуточном режиме. Также проводились регулярные рейды по выявлению запрещенной к ввозу растительной и животноводческой продукции на рынках.

В 2020 году фактов ввоза на территорию РФ продукции, попадающей под запреты и ограничения, не установлено. Впервые с 2014 года, отметили в Россельхознадзоре. Правда, стоит отметить, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий в рамках мониторинга мест хранения и реализации «санкционной» продукции, проводимой совместно с Челябинской таможней, в 2020-м выявлено 435 кг продукции (165 кг яблок и 165 грибов) происхождением Республика Польша. Продукция выявлена на территории Каширинского рынка в Челябинске.

Напомним, что за годы действия указов президента ведомство всего изъяло 456,5 т растительной и 69,3 т животноводческой продукции.

Большинство попыток ввоза «санкционных» товаров предпринимались в основном через автомобильный пункт пропуска «Бугристое» (вблизи города Троицк).

Вся продукция под контролем должностных лиц была уничтожена на полигоне в Увельском районе.

Контрольно-надзорные мероприятия по пресечению ввоза товаров, запрещенных к реализации на территории России, управлением будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.03.21

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