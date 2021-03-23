В Челябинской области от коронавируса скончались еще 8 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 137 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 55 тысяч 574 зараженных. 2 тысячи 277 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 168).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.03.21

В центре Южного Урала неожиданно «материализовалось» полтонны санкционки. / Мэра Троицка освободили из СИЗО. / «Модернизация» России: в Госдуме обратили внимание на принципиальные проблемы школьного образования. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»