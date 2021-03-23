Под Челябинском неизвестные организовали производство древесного угля с канцерогенами

Рядом с полигоном ТКО под Челябинском неизвестные развернули производство угля для шашлыков из железнодорожных шпал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на незаконное производство в Сосновском районе наткнулись местные экоактивисты, добивающиеся закрытия полигона ТКО в поселке Полетаево.

По словам общественников, несколько печей для производства древесного угля расположились рядом с границей полигона твердых коммунальных отходов, на который свозят ТКО из Челябинского «мусорного» кластера.

При этом экоактивисты заметили, что при производстве используются железнодорожные шпалы. Между тем, шпалы обрабатываются креозотом. Это вещество ядовито и оказывает негативное воздействие на организм человека. Подобный канцерогенный уголь люди потом покупают для использования в приготовлении пищи на пикниках, напомнили общественники.

В министерстве экологии Челябинской области после проверки подтвердили, что на участке рядом с полигоном неизвестные развернули производство древесного угля. Теперь полиция ищет хозяина земли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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