В Челябинске во время ремонта троллейбуса погиб слесарь

В челябинском троллейбусном депо погиб слесарь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне на площадке депо №2: во время ремонта на 59-летнего слесаря упал двигатель. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас в происшествии разбираются следователи.

Челябинск, Павел Зварзин

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