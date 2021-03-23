На Южном Урале вырос спрос на защиту от DDoS-атак

Предприятия Челябинской области стали чаще инвестировать в защиту от киберугроз. Перевод бизнес-процессов в онлайн и необходимость обеспечить работоспособность интернет-ресурсов 24/7 вызвали повышенный интерес к сервисам безопасности. В МегаФоне подсчитали, что спрос на решение по защите от DDoS-атак в регионе вырос в прошлом году в 12 раз.

DDoS-атаки являются одним из распространенных видов киберугроз. Они опасны из-за большого количества одновременных запросов, которые поступают на серверы компании, что может привести к полному или частичному отказу работы сетевых ресурсов.

Платформа, которую предлагает МегаФон, постоянно отслеживает входящий трафик и в автоматическом режиме очищает его в случае выявления угрозы. Противодействие атаке начинается уже через 5-15 секунд после обнаружения. Для простых пользователей этот процесс незаметен, а доступ к ресурсам предоставляется в обычном режиме.

«Мы видим, что наше решение стало востребовано, как у крупных предприятий, так и в сегменте малого и среднего бизнеса. Платформа всего за несколько часов интегрируется в информационные системы клиента, при этом не требуется покупать и устанавливать дорогостоящее оборудование или менять сетевые настройки. Также у бизнеса растет интерес к аудиту уязвимостей IT-систем, защите мобильных устройств и конфиденциальной информации, настройке доступа к данным со смартфонов», – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.

Активными пользователями защиты стали промышленные предприятия, компании оптовой и розничной торговли, транспортные и финансовые организации. Еженедельно платформа оператора отражает в среднем 25 атак на уральские компании. При этом каждый четвертый клиент подвергался атаке более 10 раз за год.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.03.21

Под Челябинском неизвестные организовали производство древесного угля с канцерогенами. / В Челябинске во время ремонта троллейбуса погиб слесарь. / В Челябинской области от коронавируса скончались еще 8 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»