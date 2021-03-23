«Фортум» оштрафовали за разлив нефтепродуктов в озере на Южном Урале

Энергетиков оштрафовали за загрязнение озера Улагач.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура региона провела проверку по факту нарушений природоохранного законодательства Аргаяшской ТЭЦ – филиалом энергосистемы «Урал» ПАО «Фортум» в поселке Новогорный ЗАТО Озерск.

Надзорное ведомство установило факт попадания 20 января нынешнего года загрязняющих веществ – нефтепродуктов (турбинного масла) из котлотурбинного цеха в технологический сбросной канал станции и озеро Улагач.

Согласно результатам лабораторных испытаний, в результате аварийной утечки в озеро Улагач попали нефтепродукты (турбинное масло), превышающие разрешающие объемы сброса загрязняющих веществ в 9,3-26,8 раз.

«В связи с действиями ПАО «Фортум», выразившимися в сокрытии, умышленном искажении, несвоевременном сообщении полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об их источниках загрязнения и иного вредного воздействия, в отношении предприятия возбуждено административное дело», – рассказали в областной прокуратуре. Также административные дела возбудили в отношении технического директора и начальника котлотурбинного цеха Аргаяшской ТЭЦ.

Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора на юридическое лицо наложен штраф в 20 тысяч рублей, на должностные лица – по 25 тысяч рублей.

Генеральному директору ПАО «Фортум» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, по результатам рассмотрения которого руководство ТЭЦ привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению последствий утечки нефтепродуктов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.03.21

На Южном Урале вырос спрос на защиту от DDoS-атак. / Под Челябинском неизвестные организовали производство древесного угля с канцерогенами. / В Челябинске во время ремонта троллейбуса погиб слесарь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»