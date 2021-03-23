В Челябинске машина скорой помощи с пациенткой застряла в снегу – чиновники винят погоду

В Челябинске «скорая» не смогла подъехать к подъезду пациентки из-за снежных завалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло вечером 22 марта в Ленинском районе Челябинска. Видео с застрявшей машиной скорой медицинской помощи появилось в социальных сетях.

По словам очевидцев, спецавто застряло на заснеженной дороге рядом с домом №12 по улице Славянская. В итоге медикам пришлось нести на руках лежачую пациентку, которую привезли домой.

В мэрии Челябинска сначала усомнились в подлинности инцидента. Как объяснили чиновники, автомобили такой марки не использует обслуживающее городскую станцию скорой медицинской помощи предприятие. Но оказалось, что «скорая», действительно, приезжала и застряла. Только везла она пациентки из города-спутника Челябинска – Копейска.

Между тем, жители окрестных домов рассказывают, что в их дворах каждую зиму застревают автомобили. Со снегом челябинцам приходится бороться самостоятельно.

В мэрии уже поспешили отчитаться о том, что сегодня улицу от снега почистили. Впрочем, социальные сети переполнены возмущенными комментариями горожан. «По Шершневской вообще ездить невозможно, там если «скорая» поедет, то на полпути колеса отвалятся... Сегодня звонил в администрацию, а они меня на других отправили, те на других – и так 5 или 6 номеров, последний номер вовсе не ответил, даже после 20 повторных наборов...» – рассказывают челябинцы.

«В этом году ни разу не чистили на Румянцева дворы», – вторят из другого района. «Северная улица, Калининский район. Тоже не чистят, все завтраками кормят».

Отметим, что городские власти решили возложить ответственность за нечищенные дворы и улицы на погоду. Так, вице-мэр Максим Куляшов заявил, что минувшей зимой снега выпало в 4 раза больше, чем предыдущей.

Отметим, что сама зима была, по сути, бесснежная, обильные осадки начались лишь в конце февраля и продолжились в марте. Про всей видимости, сравнение Куляшова касается как раз марта, а всего зимнего периода. Горожан в очередной раз попросили потерпеть. Глава города в очередной раз потребовала печатать графики уборки улиц на доступных для челябинцев интернет-ресурсах. Куляшов в очередной раз пообещал эту информацию «опубличить».

Челябинск, Виктор Елисеев

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