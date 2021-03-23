Челябинцам представят проект памятника медикам для обсуждения в апреле

В Челябинске намерены провести все процедуры общественного согласования эскиза памятника медикам до середины апреля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, попечительский совет выбрал один из семнадцати эскизов, направленных на конкурс, и рассмотрел дальнейшие планы по организации процедуры общественного обсуждения композиции.

Члены попечительского совета завершили рассмотрение проектов, направленных на конкурс авторами. Всего в отборе участвовали 17 работ от художников из Челябинска, Златоуста, Каслей, Санкт-Петербурга и других городов. Победителем конкурса признан проект скульптурной мастерской А.И. Лохтачева из Златоуста.

Планируется, что памятник будет установлен в сквере имени С.С. Андреевского. После утверждения попечительским советом макета скульптуры, проект должен пройти процедуру публичных слушаний. Завершить ее планируется до 15 апреля.

По замыслу, скульптура должна стать символом уважения к самоотверженному труду врачей в борьбе с особо опасными инфекциями. Рядом с памятником предложено установить стелу, где будут увековечены имена южноуральских медиков.

Напомним, обсуждение идеи создания скульптурной композиции, посвященной медицинским работникам, началось в 2020 году. В январе 2021 года Медицинская Палата Челябинской области приняла решение о создании попечительского совета для возведения скульптурной композиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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