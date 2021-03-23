В Челябинской области сотрудник колонии снабжал зэков телефонами за взятки

В Челябинской области бывшему сотруднику исправительного учреждения предъявлено обвинение в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по версии следствия, теперь уже бывший сотрудник исправительной колонии №18 в Магнитогорске осенью прошлого года получил от представителей осужденных более 33 тысяч рублей за незаконную передачу на территорию учреждения для отбывающих наказание 11 сотовых телефонов и 20 сим-карт.

Преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Сотрудник колонии после этого был уволен. В настоящее время ему предъявлено обвинение в получении взяток.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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