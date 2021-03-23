Жители пригорода Челябинска рискуют остаться без сообщения с областным центром

Жители поселка Красногорский, пожаловавшиеся на перебои с транспортом, могут остаться без сообщения с Челябинском.

Напомним, на днях жители поселка Красногорский, расположенного на территории Еманжелинского района, пожаловались в соцсетях на сложности с проездом до Челябинска.

По словам красногорцев, количество рейсов междугородних автобусов резко сократилось, и теперь они с трудом могут приобрести даже стоячие места. В правительстве Челябинской области признали, что ситуация складывается крайне острая.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в настоящее время действующий перевозчик ввиду неисправности транспорта (поломка 2 автобусов) выполняет 3 рейса в день 1 автобусом. При этом компания уже предупредила ведомство о прекращении работы на маршруте.

«С 22 марта заезда в поселок Красногорский трех дополнительных рейсов проходящего маршрута №597 Троицк-Южноуральск-Челябинск. Таким образом, в настоящее время транспортная доступность в поселок Красногорский обеспечена, – заявляют региональные чиновники. – На определение нового перевозчика для маршрута №393 Красногорский – Челябинск объявлен конкурс, который состоится 30 марта».

Впрочем, пока связь с Челябинском у жителей поселка, скорее, символически. Так как рейсы в областной центр уходят лишь в 6:00, 12:00 и 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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