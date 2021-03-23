На Южном Урале школьник сиганул с крыши детского сада в сугроб. Прокуратура проводит проверку

В Челябинской области проверяют детский сад, на крышу которого забрался школьник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 22 марта, в 18:50. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

На крышу одного из дошкольных учреждений Златоуста два школьника влезли по пожарной лестнице. После этого один из них прыгнул в огромный сугроб, расположенный рядом с лестницей.

К счастью, все обошлось. А вот руководству детского сада теперь придется объясняться с мэрией и прокуратурой.

«Мы усилили пожарную безопасность и приварили еще одну лестницу. Мальчики выбрали именно ту, которая располагалась рядом с сугробом, – цитирует «Первый областной заведующую учреждением. – Сторож видела школьников, она вышла на улицу и попросила их уйти, затем вернулась принимать детский сад после рабочего дня. В это время мальчики и забрались на крышу. У нас такого давно не было, 20 лет назад последний раз мальчишки шалили».

По словам руководителя, пройти на территорию детского сада мальчики смогли, так как утром и вечером ворота открыты в ожидании родителей воспитанников. Прокуратура города начала проверку после того, как видео инцидента появилось в социальных сетях. Свою проверку проводит мэрия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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