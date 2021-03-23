Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации собственного комикса

Киану Ривз сыграет в фильме по мотивам собственного комикса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планах актера сняться в экранизации комикса BRZRKR стало известно через три недели после поступления в продажу первого выпуска серии комиксов, продюсером и автором которой стал Киану Ривз.

Реализовать проект актер смог, воспользовавшись вынужденной паузой из-за пандемических ограничений, в соавторстве с Мэттом Киндтом. 3 марта в продажу поступил первый выпуск серии, на сегодня продано уже более 600 тысяч экземпляров.

Главный герой комикса – Берсеркер – бессмертный сын обычной женщины и бога войны, проживший уже 80 тысяч лет и участвовавший во всех войнах. На страницах серии он работает на правительство США, безуспешно пытаясь найти способ окончить свое земное существование.

Права на экранизацию истории Берсеркера у Boom! Studios приобрел Netflix. Продюсером фильма станет Киану Ривз. Он же сыграет в нем главную роль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.03.21

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