Бизнес-партнера известного челябинского депутата отправили в СИЗО

Младшего бизнес-партнера известного депутата Челябинской городской Думы отправили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Заповедник» Ивана Окольникова. Коммерсант подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, топ-менеджер и совладелец фирмы, занимавшейся куплей-продажей земельных участков, используя подложные документы, арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета, без законных оснований.

Имущественный ущерб бюджету Челябинска оценили в сумму не менее 115 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ по Челябинской области.

Сегодня вечером Центральный районный суд Челябинска избрал в качестве меры пресечения для Ивана Окольникова заключение под стражу.

По данным портала «СПАРКС», основным учредителем компании является известный в Челябинске предприниматель, депутат городской думы Виталий Рыльских.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.03.21

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