В США решили начать выплаты компенсаций семьям темнокожих, пострадавшим от дискриминации

Власти американского городка согласовали выплату субсидий, предназначенных для афроамериканцев, чьи предки пострадали от расовой дискриминации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской совет Эванстона (штат Иллинойс) утвердил решение о выплате репараций семьям афроамериканцев, признанных пострадавшими от дискриминации по расовому признаку.

Согласно опубликованному на сайте городских властей решению, право на выплаты получат темнокожие американцы, жившие в городе с 1919 по 1969 год, а также прямые потомки афроамериканцев, пострадавших «от дискриминационной жилищной политики или практики в течение этого времени». Те, кто жил в Эванстоне после 1969 года, и могут доказать, что стали жертвами «дискриминационной жилищной практики» городских властей, также получат право на репарации. Потратить субсидии они смогут на улучшение жилищных условий.

Каждая такая семья сможет претендовать на 25 тысяч долларов. Первые 400 тысяч намерены распределить в ходе первого этапа реализации программы. Всего в специальный фонд репараций намерены направить 10 миллионов американских долларов. Реализация программы растянется на 10 лет.

Кстати, пополняться фонд будет за счет отчислений от продажи марихуаны, разрешенной в Иллинойсе с начала 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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