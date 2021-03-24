Летальность коронавируса в Челябинской области превысила 2,1 процента

В Челябинской области за сутки выявлено 136 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 55 тысяч 710 зараженных. 2 тысячи 288 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 176). Летальность коронавируса в регионе превысила 2,1%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.03.21

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