Более 11 тысяч челябинцев получили травмы на городских улицах с начала года

В Челябинске с начала года в медучреждения обратились 11,3 тысячи горожан с уличными травмами. При этом статистика не учитывает число травмированных, обратившихся в медицинские учреждения областного подчинения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе с уличными травмами в больницы поступили 2 тысячи 165 взрослых и 231 ребенок, в феврале – 2 тысячи 232 взрослых и 211 детей, в марте 1 тысяча 613 взрослых и 294 ребенка.

При этом всего за март, включая как уличные травмы, так и все иные, в травмпункты города поступило 3420 обращений от взрослых и 1641 обращений от детей, сообщает Znak.com со ссылкой на городское управление здравоохранения.

Не исключено, что рост травм детей в марте связан с началом школьных каникул и активизацией уличных игр. При этом не следует исключать в качестве одной из основных причин неудовлетворительную уборку улиц и подземных пешеходных переходов. Недаром в феврале и марте, когда в Челябинске начались оттепели и масштабные снегопады, число уличных травм выросло.

Например, в травмпункте ГКБ №1 67% всех обращений в марте составили жалобы на вывихи и растяжения, и еще 32% – переломы. При этом жители центра Челябинска наиболее активно жалуются на гололед и снежные завалы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.21

Летальность коронавируса в Челябинской области превысила 2,1 процента. / Врачи заявляют, что на Южном Урале искусственно создают дефицит медицинских кадров. / Главные интриги выборов в Госдуму: результат партии власти, борьба за третье место и «темные лошадки». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»