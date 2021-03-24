Южноуральцев приглашают на драматургический марафон в честь Дня театра

Драматургический марафон пройдет в Челябинском Молодежном во Всемирный день театра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского Молодежного театра, весь мир 27 марта будет отмечать День театра. К этому событию в стенах бывшего ТЮЗа подготовили сразу несколько сюрпризов.

Первый из них: с 25 по 28 марта включительно билеты на любые спектакли театра до конца сезона можно приобрести со скидкой 50% в неограниченном количестве. Впервые акция продлится так долго. Билеты со скидкой можно будет купить на сайте и в кассе театра (с 9:00 до 20:30).

Есть и творческий сюрприз для зрителей: три пьесы – финалистки конкурса новой драматургии «Ремарка» будут представлены 27 и 28 марта в Молодежном театре. Читки проводятся бесплатно, но по предварительной записи.

«Ремарка – один из ведущих конкурсов современной драматургии, поэтому мы ограничились выбором пьес из данного конкурса, – поясняет главный режиссер театра Иван Миневцев. – Хочется, чтобы зрители получали больше информации о современной драматургии именно в нашем театре. Причем режиссеры и артисты будут не только из Молодежного. Подобная творческая коллаборация важна для развития театрального пространства в городе».

Читки или даже мини-эскизы представят режиссеры Дмитрий Писарев и Олег Хапов.

27 марта в 20:00 пьесу «Лета впадает в Стикс» Дмитрий Писарев прочитает самостоятельно. «Это очень странный текст Дмитрия Ретиха и очень необычный. Но не имеет ничего общего с абсурдизмом. Скорее это смесь исторической тематики с некоторой мистикой, шаманизмом. На мой взгляд, моночитка – лучший вариант, как можно эту пьесу преподнести», – говорит режиссер. Запись на событие по ссылке.

28 марта в 18:00 Олег Хапов представит пьесу Евгении Шевченко «Женя недостаточно альденте». «Это история взросления девушки от 15 до 30 лет. Если более широко, то история о том, как человек существует в некой колее нашей провинциальной, обывательской жизни. Живет по накатанной, идет по колее и не может выбраться, хотя детские мечты зовут в другие дали. Так вот: возможно выбрать или нет? Хватит ли у Жени сил изменить свою жизнь? И насколько это зависит от нас? Мне кажется, пьеса об этом», – комментирует выбор Олег Хапов. Запись на событие здесь.

28 марта в 21:00 Дмитрий Писарев поставит еще одну читку в полюбившемся многим жанре «читки вслепую» – артисты и зрители не будут знать сюжета и названия произведения до самого начала мероприятия. Фрагменты текста режиссер вырежет для каждого исполнителя отдельно. Узнать, кто они по сюжету и с кем ведут диалог, актеры смогут только во время чтения. Запись по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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