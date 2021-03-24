Руководителя челябинского аэропорта оставили под арестом

Гендиректор аэропорта «Челябинск» не смог оспорить свой домашний арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 марта, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу генерального директора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова на постановление Центрального районного суда Челябинска об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Осипова задержали 3 марта по подозрению в мошенничестве в сфере страхования. По версии следствия, топ-менеджер аэропорта попал в ДТП на служебной машине, но с места аварии уехал. Однако впоследствии, чтобы провести ремонт по страховке, попросил водителя врезаться в дорожное ограждение. После этого машине провели ремонт на 170 тысяч рублей.

4 марта Центральный районный суд отправил Андрея Осипова под домашний арест. Гендиректор аэропорта обжаловал это решение, попросив назначить ему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако Челябинский областной суд апелляцию отклонил.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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