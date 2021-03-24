Нервная посадка: у прилетевшего в Челябинск из Москвы самолета отказала стойка шасси

Из-за неисправности вылет рейса «Челябинск – Москва» отложили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 24 марта, в аэропорту.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, после посадки борта при выруливании на стоянку воздушных судов у самолета отказала передняя стойка шасси. Рейс прилетел из Москвы с 76 пассажирами и 5 членами экипажа. Пострадавших нет. Причина возникшей технической неисправности воздушного судна устанавливается.

Из-за выявленной неисправности вылет рейса в Москву отложен. Авиакомпания направила в Челябинск дополнительный борт. Вылет отложен до 17:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.21

«Вы делаете медвежью услугу президенту»: Госдума одобрила поправки, разрешающие Путину снова стать главой государства. / «Ни роста доходов, ни свободы»: в Госдуме снова обрушились с критикой на правительство РФ. / В Челябинской области жители объявили войну главе района и «Единой России». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»