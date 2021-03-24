На Южном Урале – очередное ЧП на железнодорожных путях

В Челябинской области следователями устанавливаются обстоятельства схода тепловоза на путях необщего пользования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, авария произошла сегодня, 24 марта, около 11:00 на подъездном пути ООО «Трейд Логистик», примыкающем к станции Челябинск – Главный Южно-Уральской железной дороги.

«По предварительным данным, в результате наезда тепловоза на сбрасывающее устройство произошел сход колесных пар с рельсов. Пострадавших в результате происшествия нет», – уточнили в силовом ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя Челябинского следственного отдела на транспорте, сотрудников транспортной полиции. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, а также проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что это уже третье ЧП на железной дороге в Челябинской области чуть больше чем за неделю. Так, 16 марта на перегоне Сыростан – Хребет с рельсов сошли 17 вагонов, груженных кварцевым концентратом, из которых 3 вагона полностью опрокинулись. 22 марта на перегоне станций Буранная – Гумбейка произошел сход колесной пары локомотива грузового поезда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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