Южноуралец продолжал пьянствовать, пока рядом умирала избитая им супруга

Житель Кыштыма получил 9 лет лишения свободы за то, что забил до смерти свою девушку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кыштымский городской суд признал местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В суде установлено, что 27-летний южноуралец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2019 года в ходе ссоры на почве ревности избил свою сожительницу. После этого он как ни в чем ни бывало продолжил пьянку. От полученной травмы головы женщина скончалась через непродолжительное время.

Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворен иск родственницы погибшей, с виновного взыскана компенсация морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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