Челябинка отсудила у больницы 400 тысяч рублей за оставленную в легком салфетку

Суд взыскал с онкоцентра в Челябинске компенсацию за оставленную в легком пациентки салфетку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Советского районного суда Челябинска, жительница областного центра обратилась в инстанцию с иском к ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» о взыскании 1,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

По словам женщины, в 2007 году ей сделали операцию в отделении торакальной хирургии в областном онкоцентре. В 2018 году ей пришлось перенести вторую операцию на левом легком.

Связано это было с тем, что во время первичной операции врач-хирург допустил халатность, оставив внутри оперируемого органа инородное тело. Представитель медицинского учреждения настаивала, что операция была проведена высококвалифицированным врачом. После этого был проведен ренген-контроль, и никаких признаков инородного тела выявлено не было.

Однако судебная медицинская экспертиза показала, что в результате проведения первичной операции был допущен дефект: инородным телом, обнаруженным в легком челябинки, была марлевая салфетка.

После исследования всех материалов дела решением Советского районного суда Челябинска исковые требования истца были удовлетворены частично.

С учетом апелляционного определения Челябинского областного суда с ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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