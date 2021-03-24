Челябинское УФАС проверило законность новой комиссии за коммунальные услуги

В новой комиссии за коммунальные платежи нет никаких нарушений. К такому выводу пришли в УФАС России по Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале марта в офисах приема платежей по системе «Город» появились объявления, что при проведении платежей за тепло и горячую воду взимается комиссия в размере 1,5% от суммы платежа, но не менее 50 рублей. Южноуральцы возмутились и обратились в УФАС.

Однако антимонопольщики нарушений не нашли.

«Прием и перевод денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг вправе проводить кредитные организации, платежные агенты, в том числе банковские, и операторы почтовой связи. Организации, осуществляя это по поручению физического лица, вправе удержать с плательщика комиссионное вознаграждение за выполнение таких операций, – сообщили в ведомстве. – С целью исключения возможности двойной оплаты указанной комиссии постановлением Правительства РФ от 05.09.2019 № 1164 с 13 сентября 2020 года введен запрет на включение в тарифы на коммунальные услуги комиссий, взимаемых банками и иными организациями при внесении потребителями платы за коммунальные услуги.

В связи с этим в тарифах на коммунальные услуги, установленных на 2021 год, расходы на оплату услуг по сбору платежей граждан не учтены.

Платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями при внесении платы за коммунальные услуги, будут оплачиваться потребителями коммунальных услуг непосредственно в этих банках и организациях. Размер комиссии за оплату коммунальных услуг устанавливается не ресурсоснабжающей организацией, а самостоятельно каждым платежным агентом.

При этом ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить гражданам возможность внесения платы за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию без оплаты комиссии. Информация о сроках и способах внесения платы за коммунальную услугу должна быть размещена на официальном сайте организации.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации находится законопроект об отмене банковских комиссий при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.03.21

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