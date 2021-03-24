Более 4 тысяч южноуральцев заявили о готовности выйти на весеннюю акцию протеста

Более 4 тысяч южноуральцев заявили о готовности выйти на акции в поддержку Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители оппозиции объявили о готовящейся весенней акции в поддержку Навального и предложили желающим принять в ней участие зарегистрироваться на специально созданном сайте и отметить место своего нахождения на карте.

В Челябинской области зарегистрировались уже более 4 тысяч человек. Около 2,5 тысяч из них в Челябинске, более 500 – в Магнитогорске. На третьем месте по протестной активности Миасс.

Время акции организаторы пока не называют.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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