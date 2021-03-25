Вице-премьер РФ поручила федеральным ведомствам рассмотреть коллективное обращение южноуральцев

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила главам Минприроды, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Роснедр и ППК «Российский экологический оператор» вместе с правительством Челябинской области рассмотреть коллективное обращение южноуральцев.

Как уже сообщал «Новый День», Абрамченко во время своего визита на Южный Урал заявила, что Челябинск – город с самым грязным воздухом в России и раскритиковала действия властей по улучшению ситуации.

После этого общественники передали ей пакет документов. По словам депутата Центрального района Челябинска Елены Вахтиной, материалы касаются трех жизненно важных для региона вопросов: Томинского ГОКа, Полетаевской свалки и ООПТ «Челябинский бор» в целом, а также частных ситуаций вокруг бора. Речь идет как о сокращении территории ООТП, так и о планах строительства в бору детской больницы и многоэтажных жилых домов.

Эти документы и стали причиной поручения Абрамченко.

Фото Елены Вахтиной

Челябинск, Павел Зварзин

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