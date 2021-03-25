Под Челябинском грейдер врезался в рейсовый автобус. Есть пострадавшие

В Сосновском районе пассажирка автобуса пострадала в ДТП со снегоуборочником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 24 марта в Сосновском районе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На выезде из Челябинска чистивший автодорогу от снега грейдер столкнулся с рейсовым автобусом. По предварительным данным, водитель снегоуборочной техники не убедился в безопасности маневра при развороте.

На момент ДТП в автобусе находились 24 пассажира. Одна из них – 68-летня пенсионерка – пострадала. Женщине назначили амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.03.21

Вице-премьер РФ поручила федеральным ведомствам рассмотреть коллективное обращение южноуральцев. / Более 4 тысяч южноуральцев заявили о готовности выйти на весеннюю акцию протеста. / Челябинское УФАС проверило законность новой комиссии за коммунальные услуги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»