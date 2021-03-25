Пассажиры двух рейсов не могут вылететь в Москву из челябинского аэропорта

В аэропорту «Челябинск» задерживается вылет двух рейсов в Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 марта, утром отложили вылет борта авиакомпании S7 («Сибирь») из Челябинска в Москву.

По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, в 7:05 после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна была обнаружена течь топлива. На борту находилось 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних.

В настоящее время пассажиры расположились в зоне регистрации аэропорта в ожидании резервного борта. Предварительное время вылета – 15:00.

Позднее стало известно о задержке вылета из Челябинска еще одного рейса в московском направлении, на сей раз – авиакомпании «Россия». Причиной называется задержка судна в аэропорту Шереметьево. Предварительное время вылета борта из Челябинска – 14:00.

Напомним, вчера, 24 марта, один из рейсов «России» также вылетел из Челябинска в Москву с задержкой – у основного судна обнаружились проблемы с шасси.

Челябинск, Виктор Елисеев

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